Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edremit yönüne gitmekte olan Sinan A. yönetimindeki 17 YR 510 plakalı kamyon, önünde duran Alişan Ç. yönetimindeki 17 YR 516 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon da önündeki Halil K. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonda sıkışan sürücü Sinan A., kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolda yaptığı temizlik çalışmasının ardından tekrar açıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'de zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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