Balıkesir'de Zeytinyağı Tadım Şenliği yapıldı

30.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:31

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi, Gömeç Zeytinciler Derneği ve Zeytin Dostu Derneğinin işbirliği ile Gömeç 1. Zeytinyağı Tadım Şenliği düzenlendi. Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, Dr.Dilşen Oktay Ertem ve ünlü şef Şemsa Denizsel, kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları ve kalitenin korunması konularında bilgiler verdi.



Gömeç 1.Zeytinyağı Tarım Şenliği'ne Gömeç Belediye Başkanı CHP'li Mehmet İrem Himam ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri ve zeytin üreticileri katıldı. Kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları ve zeytinyağının depolama şartları anlatılırken, katılımcılara 5 çeşit zeytinyağı tattırıldı ve sorular cevaplandırıldı. .Zeytinyağı Tadım Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr.Dilşen Oktay Ertem, kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları, zeytinyağının depolama şartları ve kaliteyi korumanın yolları konularında bilgiler verdi. Ertem, "Dünya Zeytin Günü kutlamaları kapsamında 1.Zeytinyağı Tadım Şenliğini, Gömeç Belediyesi, Gömeç Zeytinciler Derneği ve Zeytin Dostu Derneğinin işbirliği ile gerçekleştirdik. Ünlü şef Şemsa Denizsel de bize bilgiler verdi. Kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiğini anlattık. Çok içinde olduğumuz için bildiğimizi sandığımız, aslında bilmediğimiz pek çok konuyu da öğrenmiş olduk. Burada 4-5 çeşit zeytinyağını hep birlikte tattık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Piyasadaki yağlarla, özenle üretilmiş yağlar arısındaki farkı gördük. Bundan sonrada kaliteli üretim yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Şef Şemsa Denizsel'de, " Kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları belli. Yöre üreticileri birlik olarak marka oluşturmak zorunda. Eğer malımızın kıymetini bilirsek para kazanabiliriz. Amatör heyecanımızı kaybetmeyelim. O zaman yolumuz açık olacaktır" dedi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ise, " Buradaki insanlar zeytinyağını biliyorlar. Önemli olan bizim zeytinyağımızı halkımıza anlatmaktır. Bu konuda hurafeler var. Görüyoruz hala taş baskı zeytinyağı diyenler var. İnsanların zeytinyağı konusunda doğruları öğrenmeleri için çalışıyoruz." dedi. Tadım Uzmanı Serdar Ölçten de, " Burada Dişlen hanım kaliteli zeytinyağı nasıl üretilir bunu anlattı. Kaliteli zeytinyağı için kaliteli ve çürüksüz zeytini kullanmalıyız. Kaliteli meyvelerden elde edilen zeytinyağı da daha kaliteli olacaktır Mutlaka soğuk sıkım yapılmalı. Sıkım sıcaklığı 27 derecenin üstüne çıkmamalı. Zeytinyağlarını krom tanklarda ve serin ortamlarda saklamalıyız. Böylelikle, daha iyi sonuçlar alacağız ve ürünümüz daha fazla para edecektir" dedi. Şenliğin sonunda, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam Dr.Dilşen Oktay Ertem'e teşekkür ederken, çiçek verdi. Yapılan konuşmaların ardından konuklara zeytinyağı numuneleri tattırılırken, sorular cevaplandırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA