Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı - Haber

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

25.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:52
Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler