Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu
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Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu

Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu
08.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:32

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir grup vatandaş, zeytin ağaçlarının kesilerek dere yatağına yasal olmayan bir şekilde müdahale edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir grup vatandaş, zeytin ağaçlarının kesilerek dere yatağına yasal olmayan bir şekilde müdahale edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Güre Mahallesi'ne bağlı Kirazlık Mevkisi Pınarbaşı çayı kenarında bir işletme tarafından mesire ve piknik alanı yapımı için çalışma başlatıldığını belirten çevre sakinleri, dere yatağına müdahale edildiği ve zeytin ağaçlarının kesildiği gerekçesiyle Milli Emlak Müdürlüğü, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına dilekçe göndererek suç duyurusunda bulundu.

Çevre sakinleri, Devlet Su İşlerinden (DSİ) bir ekibin gelerek bölgede yaptığı inceleme sonucu dere yatağına yoğun müdahale olduğunu ve kadastro ekipleriyle birlikte detaylı inceleme sonucu işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Çevre sakinleri adına bir açıklama yapan Saklıbahçe Venezia Sitesi Yöneticisi Yaşar Demirci, derenin bir kişi tarafından kapatıldığını söyledi.

Demirci, derenin etrafındaki ağaçların kesildiğini öne sürerek, "Üç büyük havuz oluşturuldu. Burada işletme yapacak kişi bu havuzlardan suyu alarak kendi tarlasını sulayacağını söyledi. Bir et lokantası yapıyormuş arkadaş. Bu çalışma dolayısıyla deremizin suyunu kesecektir. Bu köyün yarısı atıklarını bu dereye veriyor. Dere suyu kesildiği zaman burada koku, enfeksiyon gibi her türlü mikrop kaynağı olacak. Biz buna karşıyız, dereye müdahale edilmesini istemiyoruz, derenin akmasını istiyoruz. Bu yüzden şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Demirci, yetkililerin bir an evvel konuya el atıp derenin eski haline getirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise dilekçenin kendilerine ulaştığını, anlatarak, "Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazartesi günü gerekli incelemeleri başlatacağız." dedi.

Edremit Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tayfun Canlı da bu bölgedeki çalışmanın dere yatağı ve taşkın sahasında olduğunu ifade ederek konunun belediye ile bir ilgisi bulunmadığını buradaki kontrol ve yetkinin Devlet Su İşleri ile Milli Emlak Müdürlüğünde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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