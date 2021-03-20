Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
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Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

20.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:49
Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin ağaçlarında çiçeklenme 45 gün erken başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin ağaçlarında çiçeklenme 45 gün erken başladı. Özellikle şehir içindeki parklardaki ağaçlarda başlayan çiçeklenme şaşkınlığa neden oldu.

Balıkesir'in Körfez yöresinde son günlerde bol düşen yağışlar zeytinde bol ürün umudunu artırırken, yaşanan ılık hava da bazı ağaçlarda çiçeklenmeyi erken başlattı.. Mayıs başlaması gereken çiçeklenme bu yıl 45 önceden başladı. Bahçelievler mahallesinde Tulumbacılar Parkındaki zeytin ağaçlarında çiçeklenmenin başlaması görenleri şaşırttı. Zeytinlerde çiçeklenmenin Mayıs ayında başlaması gerektiğini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, parktaki ağaçların kuytuda kaldığı için çok rüzgar görmediğini ve bu yüzden erken çiçek açtığını anlatırken, bol yağışların umutları artırdığını söyledi. Belediye işçisi Ali Boladan da, ilk kez bu zamanda zeytinlerde çiçeklenmeye şahit olduğunu söyledi. .

Duruma şaşırdığını anlatan Belediye İşçisi Ali Boladan, "Ne zamandan beri bu duruma ilk kez şahit oluyorum. Mevsimler değişti. Zeytinlerde somaklanma başladı. Normalde bu ağaçlar Mayıs da çiçeklenmeye başlar. Haziran ayında da zeytinler saçma büyüklüğüne ulaşır. Yörede zeytin hasadımız da Kasım Aralık ve Ocak aylarında yapılır. Bu yıl bu zeytinler 45 gün önce çiçeklenmeye başladı. İnşallah, bereketli bir yıl olur" dedi.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da "Zeytin ağaçları Mayıs ayında çiçeklenir. Ama, bu ağaçlar kuytu ve sıcak yerde olduğu için çiçeklenme erken başlamış. İnşallah, bu yıl yağışlar iyi. Önümüzdeki sezon mahsulün iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçinin yüzü güler" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Balıkesir'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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