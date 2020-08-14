Balıkesir'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi

Balıkesir'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" adlı projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzlarında, hem geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor hem de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar yüzme öğreniyor.

Balıkesir'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi
14.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:06

Balıkesir'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" adlı projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzlarında, hem geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor hem de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar yüzme öğreniyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Spor Toto Karesi Park Tesisleri'ndeki portatif yüzme havuzunda, çocuklarla bir araya geldi.

Okran, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının gerçekleştirdiği projeyle kurulan portatif havuzda, yüzme öğrenen çocuklarla sohbet ettiklerini söyledi.

Çocukların mutluluğunun enerji verdiğini belirten Okran, "Bu projeyi gerçekleştirerek, sporu tabana yayan, çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Arıcıoğlu ise yüzme sporunun önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Erken yaşta yüzmeye başlayıp bunu bir yaşam tarzı haline getirmenin sağlığa son derece olumlu etkileri olduğu biliniyor. Vücudun tamamını çalıştırıp kas ve kemikler, kalp ve ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkilere sahip olan yüzme sporuna çocuğunuzu küçük yaşta alıştırmak, ona sağlıklı bir yaşam sunmanın anahtarlarından biri. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile ne kadar çok çocuğumuza ulaşabilirsek sağlıklı bir neslin yetişmesi hedefine o kadar çok yaklaşırız. 8-13 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenlerin verdiği yüzme kurslarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti Güncel
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi 3. Sayfa
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Hümeyra Aamir Khan Yeşim Salkım Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: Balıkesir'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:06:13. #1.14#
title