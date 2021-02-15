Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
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Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

15.02.2021 21:22 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:26
Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı nedeniyle bugün ertelenen yüz yüze eğitim, 4 ilçe dışındaki yerlerde olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek bir gün daha ertelendi.

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı nedeniyle bugün ertelenen yüz yüze eğitim, 4 ilçe dışındaki yerlerde olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek bir gün daha ertelendi.

Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması, 16 Şubat Salı gününe ertelendi. Kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle Balıkesir Valiliği; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçeleri dışındaki yerlerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendiğini açıkladı. Bu dört ilçede yüz yüze eğitim yarın başlayacak. Diğer yererde ise, yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 


Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
Balıkesir'de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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