Balıkesir'de yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi
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Balıkesir'de yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

14.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:16
Balıkesir'de yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. 

Balıkesir il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma ve ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak, 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan bütün resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri İlimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda, yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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