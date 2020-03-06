Balıkesir'de yurtlarda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

06.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:02

Balıkesir'deki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek için yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazısını yansıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler için dua edip Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek olan öğrenciler, yurt binalarının ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti.

Mehmetçiğe destek olmak için etkinlikler düzenlediklerini bildiren Arıcıoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz ile Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selamlarımızı, dualarımızı ve desteklerimizi göndermek anlamında tüm yurt öğrencilerimizin katılımı ile etkinlikler düzenliyoruz. Desteğimizle, gayretimizle ve dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA