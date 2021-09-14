Balıkesir'de yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen terör örgütü üyesi yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan D.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen D.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleriyle kararlılıkla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir." ifadesi yer aldı.
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