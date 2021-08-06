Balıkesir'de yurda yasa dışı giren 180 yabancı uyruklu kamyon kasalarında yakalandı
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Balıkesir'de yurda yasa dışı giren 180 yabancı uyruklu kamyon kasalarında yakalandı

Balıkesir'de yurda yasa dışı giren 180 yabancı uyruklu kamyon kasalarında yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 180 yabancı uyruklu yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 180 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ormanlı Mahallesi'nde iki kamyon kasasında yabancı uyruklu taşındığı bilgisini aldı.

Bölgeye hareket eden ekipler, iki kamyon kasasında 106'sı Pakistan, 46'sı Afganistan, 26'sı Bangladeş ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 180 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Balıkesir'de yurda yasa dışı giren 180 yabancı uyruklu kamyon kasalarında yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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