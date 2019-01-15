Balıkesir'de Yüksek Kesimlerde Kuvvetli Kar Yağışı Başladı

Sabah saatlerinde Balıkesir genelinde başlayan yağmur yağışı özellikle yüksek ilçelerde yerini kara bıraktı. Bigadiç ve Dursunbey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle Bigadiç ve Dursunbey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde başlayan etkili kar yağışı ulaşımda sıkıntılara neden oldu. Bazı kırsal mahalle yollarında kar örtüsünün oluşması sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyor. Balıkesir Valiliği kar yağışının öğle saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağacağı uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında ayrıca oluşması muhtemel kuvvetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı. Kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA