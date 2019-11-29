Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali
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Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Altıeylül Yöresel Lezzetler Festivali'nde kentin zengin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.

29.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:40
Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali

Belediyesi tarafından düzenlenen Altıeylül Yöresel Lezzetler Festivali'nde kentin zengin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.

Öğretmen Evinde gerçekleştirilen etkinlikte, kaybolmaya yüz tutmuş tabutma böreği, göbete, kaşnika böreği, tavuklu koca kulak, Balıkesir kaymaklısı, çil börek ve nogay çayı, çullama, paşa topu, peynirli patlıcan, saçaklı mantı gibi Balıkesir'in zengin mutfağının bir çok lezzet yer aldı.

Yörenin kadınlarınca hazırlanan yemekler, ilgi çekti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, festivalin bu yıl üçüncü kez yapıldığını kaydederek, "Şehrimizin zengin mutfağının lezzetlerini tanıtmanın, geçmişten günümüze kültür mirasımız olmuş 48 çeşit yemeği tekrar yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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