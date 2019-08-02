Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı

2.08.2019 17:06
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı yangının ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. Yangının kahve makinesinden çıktığı öne sürüldü.

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, araç sürücüsü N.D, gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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