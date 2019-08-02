Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (9)



YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi. Yaralı yolculardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar'ın Atatürk Şehir Hastanesi'nde; Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ile Sude Kurtar'ın Balıkesir Devlet Hastanesi'nde; Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman'ın ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.



Kaynak: DHA