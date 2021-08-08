Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

OTOBÜS FİRMASINDAN AÇIKLAMAEdremit'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs firması sosyal medyadan açıklamada bulunarak, kazanın oluşumunun incelendiğini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

OTOBÜS FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Edremit'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs firması sosyal medyadan açıklamada bulunarak, kazanın oluşumunun incelendiğini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.  Kocaeli merkezli Efe Tur sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:  "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun." 

İZMİT (Kocaeli),  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Eda Erdem Burak Elmas Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 14:58:03. #1.15#

title