Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

OTOBÜS FİRMASINDAN AÇIKLAMAEdremit'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs firması sosyal medyadan açıklamada bulunarak, kazanın oluşumunun incelendiğini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

OTOBÜS FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Edremit'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs firması sosyal medyadan açıklamada bulunarak, kazanın oluşumunun incelendiğini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunuldu. Kocaeli merkezli Efe Tur sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun."

İZMİT (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir