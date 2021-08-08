Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 15 YÜKSELDİBalıkesir-Edremit kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi çevre yolu kavşağında Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı.

ÖLÜ SAYISI 15 YÜKSELDİ

Balıkesir-Edremit kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi çevre yolu kavşağında Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15 yükselirken, tedavileri devam eden 17 yaralıdan 3'ü taburcu oldu. 14 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Cemhan ŞEN/ BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez