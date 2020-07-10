Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.
10.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:15
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA