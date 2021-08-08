Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti"

Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Yeşim Demir'in dayısı Mehmet Göktürk, gazetecilere, yeğeninin yıllık izin tatilini geçirmek için Zonguldak'tan İzmir'in Dikili ilçesine doğru yola çıktığını söyledi.

Otobüsün sabah Dikili'ye gelmemesinin ardından kazayı öğrendiklerini ifade eden Göktürk, şöyle konuştu:

"Buraya geldik, sağ olsunlar gerekli ilgiyi gösterdiler. Yakınımız ilk önce Bandırma'ya sevk edilecekti. Vali Bey'in talimatıyla buraya getirildi. Burada ameliyat edilecek, şu anda burada bekliyoruz. Yakınımız şu an müşahede odasında. Plastik cerrahiyi bekliyoruz. Yeğenim, Zonguldak'tan Dikili'ye yanımıza tatile gelecekti. Zonguldak Çaycuma Meslek Yüksekokulunda memur olarak görev yapıyor. Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti. Böyle bir olaya maruz kaldık."

"Yaralılar etrafa saçılmıştı"

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur da Balıkesir Şehir Hastanesindeki bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Milletvekillerinin sağlık durumuyla ilgili görüştükleri yaralılardan Ayşe Kesgin, kaza anını anlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden İzmir'in Dikili ilçesine yakınlarının yanına gittiğini belirten Kesgin, kaza anında uyuduğunu ifade etti.

Kendine geldiğinde koltuktan kalktığını anlatan Kesgin, şunları kaydetti:

"Önce çantamı aradım. Etrafımda hiçbir yolcu göremedim. Ön koltukta bir kadının elinde telefon vardı. Kaza olmuş, kimse yok etrafta,'112'yi arayalım' dedim. Ancak o şaşkınlıktan arayamadı. Telefon bulduk, oradan arıyayım dedim ama o sırada biri aramış. Sonra arabada çantamı aramaya çalıştım. O bayan da kızını arıyordu. Şoförün oradaki kırık camdan dışarı atladı, ben cesaret edemedim. Sonra bir bey geldi beni otobüsten çıkarttı. Otobüs kokuyordu, alev alabilir, çıkalım dedi. Dışarıda herkes yaralıydı, serilmişlerdi. Sol tarafta hiç yolcu yoktu, hepsi saçılmıştı etrafa. Büyük bir kazaydı. Üç kişiydik şuuru açık olan. Kaburgalarımda kırıklarım varmış."

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den de bilgiler alan milletvekilleri Canbey ve Uygur, daha sonra yaralı yakınlarıyla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya