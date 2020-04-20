Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı
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Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

20.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:29
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi. Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi. Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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