Balıkesir'de yoğun bakım iyileştirme süreçleri toplantısı düzenlendi

Balıkesir'de, yoğun bakım ünitelerine yapılan sevk sayıları ve sevk analizlerini değerlendirme toplantısı yapıldı.

Balıkesir Öğretmevi'nde düzenlenen ve 8 il sağlık müdürünün katıldığı toplantıda konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık hizmetinin dinamik bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da İzmir'deki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını dile getirdi.

Öztop, yoğun bakım ünitelerinin yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İzmir'de yoğun bakım yeri bulmakta zorlanıyoruz. Bu noktada koordinasyonları iyi sağlamalıyız. Hastaların drenajlarını iyi sağlamalıyız. Yoğun bakıma ihtiyaçları olmayan hastaları sadece tedbir amaçlı yoğun bakımda tutmamalıyız. En azından seviyeleri aşağıya indirerek çıkarmalıyız, 3. basamakları ve 2. basamakları kullanılabilir bir hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA