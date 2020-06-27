Balıkesir'de YKS heyecanı
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Balıkesir'de YKS heyecanı

Balıkesir'de YKS heyecanıBALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

27.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:40

Balıkesir'de YKS heyecanı

BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

Balıkesir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, dışarıda bekledi. 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi'nde sınava girecek adaylar sınavdan yarım saat önce okul geldi. Burhan Erdayı İlkokulu'nda sınava girecek adaylar ise okulun girşinin 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi'nin bahçesinden olduğunu zannederek giriş yapmak istedi. Görevlilerin ikazıyla karşılaşan öğrenciler okulun giriş kapısının arka sokaktan olduğunu öğrendi.

Daha önce okulu gelip görmemenin azizliğine uğrayan öğrenciler büyük panik yaşarken, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Balıkesir'de YKS heyecanı

Kaynak: DHA

Manşet

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