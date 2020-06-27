Balıkesir'de YKS heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başlandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Kaynak: AA