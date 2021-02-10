Balıkesir'de yılda 400 bin ton atık çevreci tesiste elektrik enerjisine dönüşüyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Büyükşehir Belediyesince kurulan ve metan gazını enerjiye dönüştüren tesis sayesinde atıklar işlenerek 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Büyükşehir Belediyesince kurulan ve metan gazını enerjiye dönüştüren tesis sayesinde atıklar işlenerek 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Gökköy Mahallesi'nde ilçelerin çöplerinin işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda tam zamanlı üretim yapılıyor.

Bu yıl üretimin artırılması hedeflenen tesisle, 2020'nin ocak ayından itibaren 12 milyon metreküp metan gazının salınımını engellendi.

Bölgede atmosfere metan salınımını bertaraf ederek iklim değişikliğine yol açan gazların oluşmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını da ortadan kaldırarak çevreye zarar vermesine engel oluyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olan çevreci tesiste, yılda 400 bin ton çöp işleniyor.

"Verimliliği giderek artıyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, Balıkesir'in il nüfusunun 1 milyon 200 bin civarında olduğunu söyledi.

Çöplerin daha önce kentin farklı noktalarında vahşi depolama alanlarında biriktirildiğini belirten Yılmaz, "2014'ten itibaren bütün vahşi depolamaları ıslaha aldık." dedi.

Yılmaz, kent merkezindeki rehabilitasyonu yapılmış çöp tesisinde 12 milyon metreküp metan gazının boşa çıktığını anlattı.

Özel sektörle iş birliği yaparak metan gazından elektrik enerjisi üretimine başladıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu anda 50 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor. Aynı zamanda doğaya salınımı fütursuzca sağlanan metan gazı enerjiye dönüşüyor. Projemizle 2019 yılının kasım ayından itibaren koku olarak şehre yayılan metan gazı şu anda tamamen enerjiye dönüştü. Verimliliği giderek artıyor. Önceki yıllarda bir problem olarak kabul edilen, biyogaz, biyokütle diye adlandırdığımız hayvan atıklarımızdan tutun, evsel atıkların tamamı doğayı, çevreyi kirletici unsur olmaktan çıktı. Özellikle çöplük alanda yaptığımız çalışmayla metan gazını enerjiye, diğer malzemeleri de geri dönüşüm malzemesi olarak enerjiye dönüştürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya