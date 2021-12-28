Balıkesir'de yılbaşı öncesi 900 polisle asayiş operasyonu başlatıldı - Haberler
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Balıkesir'de yılbaşı öncesi 900 polisle asayiş operasyonu başlatıldı

Balıkesir'de yılbaşı öncesi 900 polisle asayiş operasyonu başlatıldı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarını önlemek amacıyla "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonu başlatıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarını önlemek amacıyla "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonu başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir ve ilçelerinin cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, yılbaşı öncesinde suçları önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri kapsayan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.

Balıkesir'de 10 Kasım'da kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyona 900 polis katılıyor.

Helikopter destekli, 10 özel harekat ve 5 çevik kuvvet timinin yer aldığı 141 adrese yönelik operasyon devam ediyor.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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