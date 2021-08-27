Balıkesir'de yeniden inşa edilen okulda ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak
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Balıkesir'de yeniden inşa edilen okulda ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak

Balıkesir'de yeniden inşa edilen okulda ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp yerine depreme dayanıklı inşa edilen Sakarya İlkokulunda ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp yerine depreme dayanıklı inşa edilen Sakarya İlkokulunda ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan okul, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yıkılarak yeniden inşa edildi.

Yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak depreme dayanaklı şekilde 4 katlı inşa edilen okulda, 24 derslik yer alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, modern derslikleri, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak okulun proje ve inşa aşamalarının her detayını yakından takip ettiklerini anlattı.

Yılmaz, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim göreceğini belirterek, "Balıkesir'e böyle bir okul kazandırmak benim için çok anlamlı. Burada öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için her ayrıntıyı düşündük. Yaptığımız her yatırımı ve her hizmeti geleceğimizi düşünerek yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklar, her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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