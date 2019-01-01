Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.
Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk saatlerinde Ayşe-Şakir Özkal çiftinin biri kız olan ikiz bebekleri normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.
Kız bebek 2 kilo 450 gram, erkek ise 2 kilo 850 gram ağırlığında doğarken anne ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada aynı saatlerde Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri de 2 kilo 900 gram olarak doğdu.
Kaynak: AA