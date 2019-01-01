Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi

Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.



Yeni yılın ilk saatlerinde Ayşe-Şakir Özkal çiftinin biri kız olan ikiz bebekleri normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.

Kız bebek 2 kilo 450 gram, erkek ise 2 kilo 850 gram ağırlığında doğarken anne ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada aynı saatlerde Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri de 2 kilo 900 gram olarak doğdu.

Kaynak: AA