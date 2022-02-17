Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu - Haberler
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Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

SAVAŞTEPE, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların kentte bir alanda saklandığı bilgisine ulaştı.

Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki söz konusu alana operasyon düzenleyen ekipler, toplam değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosikleti buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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