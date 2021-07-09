Balıkesir'de "Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitimi ve eğitimin sertifika töreni düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle Balıkesir'de resmi ilan hakkı olan gazetelerin temsilcilerine yönelik "Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitimi ve eğitimin sertifika töreni düzenlendi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle Balıkesir'de resmi ilan hakkı olan gazetelerin temsilcilerine yönelik "Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitimi ve eğitimin sertifika töreni düzenlendi.

Kentte resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan gazetelerin reklamcılık noktasında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, basın işletmelerinin donanımlı hale getirilmesi ve gelir artışının sağlanması amacıyla yapılan program Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programa, BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve basın mensupları katıldı.

İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel tarafından verilen eğitimde, reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan yerel gazetecilere ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandıracak bilgiler, sıklıkla karşılaşacakları kavramlar, reklamcılık tarihi konu başlıkları anlatıldı.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, burada yaptığı konuşmada, yerel medyanın yapısal ve dijital dönüşümüne büyük önem verdiklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay da Basın İlan Kurumuna sektöre verdiği destek ve eğitimler için teşekkür ederek kentte medyanın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan Balıkesirli gazetecilere sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya