Balıkesir'de Yaya Üst Geçidi Protokolü İmzalandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Esas Holding arasında, Adliye Kavşağının uygun bir bölümüne yay üst geçidi yapılması için protokol imzalandı.

Kentte Esas Holding tarafından gerçekleştirilecek AVM yatırımı kapsamında, bulunduğu bölgedeki Adliye Kavşağında bir de üst geçit yapılamasına yönelik protokol, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Esas Holding Üst Yöneticisi Kazım Köseoğlu tarafından törenle imza altına alındı.

Kafaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, AVM'nin yer aldığı bölgede Atatürk Şehir Hastanesi'nin de yer almasından dolayı her gün 20 bin kişinin bu bölgeyi kullandığını söyledi.

Bu açıdan yeni açılan Adliye Kavşağı üzerine bir üst geçit yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Kafaoğlu, konuyu Esas Holding yetkililerine açtıklarını ve yetkililerin buna olumlu cevap verdiğini belirtti.

Kafaoğlu, yapılacak üst geçidin uzunluğunun 48,5 metre olacağını aktararak, "En kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



Esas Holding Üst Yönecisi Kazım Köseoğlu da açacakları AVM'nin 100 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ve bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.



Üst geçidin önemli bir eksiklik olduğunu belirten Köseoğlu, "Bu üst geçit yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak. Süre vermek istemiyorum ama en kısa zamanda bu üst geçidi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.