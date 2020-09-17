Balıkesir'de yaşlı kadını 350 bin lira dolandıran 9 şüpheli rezidansta yakalandı
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Balıkesir'de yaşlı kadını 350 bin lira dolandıran 9 şüpheli rezidansta yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadını telefonla arayarak dolandırdığı iddia edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de yaşlı kadını 350 bin lira dolandıran 9 şüpheli rezidansta yakalandı
17.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:34

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadını telefonla arayarak dolandırdığı iddia edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçede ikamet eden Ayşe I'yı (78) arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılar, banka hesabının terör örgütleri tarafından ele geçirildiği yalanını söyleyerek paralarını istedi. Bu kişilerin verdiği banka hesabına 350 bin lirasını yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu jandarmaya bildirdi.

Soruşturma kapsamında oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suç örgütü üyesi şüphelilerin İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğunu belirledi. Zanlılar, yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından bir rezidansa düzenlenen operasyonda yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ve bir tüfek, 31 fişek, 11 cep telefonu ve iki plaka levhası ele geçirildi.

Gözaltına alınarak ilçeye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. E.A, İ.K, E.G, B.B, E.Y. ve B.B. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suç örgütü üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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