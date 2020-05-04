Balıkesir'de yasağa uymayan 601 kişiye ceza yağdı

Balıkesir'de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan 601 kişiye para cezası uyguladı.

Balıkesir'de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan 601 kişiye para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı. Belirli şartlar dışında Balıkesir'in de aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 601 kişiye 392, 789 ve 3180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

Kovid -19 salgını ile mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte Balıkesir'de ki şehir giriş ve çıkışı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği hatırlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA