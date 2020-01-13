Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı
Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesi çalışmalarını yürüten polis, Ayvalık'ta şüphelendikleri 4 aracı takibe aldı.
Bir süre sonra araçları durduran ekipler, araçlardaki 5 kişinin yasa dışı geçişi organize ettiğini belirledi.
Zanlıların, polisteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.