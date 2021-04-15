BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ
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BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de arazide bulunan, kanadı kırık ulu doğan ile ayağından yaralı şahin, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde tedaviye alındı.

BALIKESİR'de arazide bulunan, kanadı kırık ulu doğan ile ayağından yaralı şahin, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde tedaviye alındı.

Edremit ilçesinde kanadı kırık ulu doğan ve Havran ilçesinde ayağından yaralı şahin bulundu. Kuşlar, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Milli Parklar Şefliği veteriner hekimi Ertan Şenol, nesli tehlike altındaki ulu doğan ile şahini tedaviye aldı. Yaralı bulunan kuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Ayrıca Kaz Dağı'nda bulunan yavru baykuşun da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ
BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ
BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ
BALIKESİR'DE, YARALI ULU DOĞAN İLE ŞAHİNE TEDAVİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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