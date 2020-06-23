Balıkesir'de yaralı karaca yavrusu ve puhuya tedavi BALIKESİR'in Edremit ve Bigadiç ilçelerinde yaralı halde bulunan yavru karaca ile puhu, tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldı.

BALIKESİR'in Edremit ve Bigadiç ilçelerinde yaralı halde bulunan yavru karaca ile puhu, tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldı.

Edremit Kaz Dağı Milli Parklar Şefliği personeli tarafından yüksekten düşmüş olarak bulunan yaralı karaca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Yüksekten düşerek yaralandığı tespit edilen yavru karacanın yapılan muayenesinde, bel omurlarında hasar tespit edildi. Tedaviyle sağlığına kavuşan karaca, doğal ortamına bırakıldı.

PUHU YARALI BULUNDU

Bigadiç Belediyesi tarafından pençesinden yaralanmış olarak bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan puhu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki tedavisinin ardından, doğal ortamına bırakılması için, Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA