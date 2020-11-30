Balıkesir'de yapımı tamamlanan Adalı Barajı su tutmaya başladı
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Balıkesir'de yapımı tamamlanan Adalı Barajı su tutmaya başladı

30.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:26
Balıkesir'de yapımı tamamlanan Adalı Barajı su tutmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de yapılan Adalı Barajı tamamlandı ve su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de yapılan Adalı Barajı tamamlandı ve su tutmaya başladı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'de yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adalı Barajı'nın tamamlandığını ve su tutmaya başladığını belirtti.

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Barajın temelden yüksekliğinin 75,50 metre, su depolama kapasitesinin 14,5 milyon metreküp olduğunu bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Adalı Barajı'nın sulanmasının da tamamlanması ve bölgede yapılacak sulu tarımla bölge ekonomisine yıllık yaklaşık 35 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Adalı Barajı'nda depolanacak su ile İlyaslar Ovası'nda 24 bin 520 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Adalı Barajı, tüm Balıkesirli hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Yıldız, projelerin yapılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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