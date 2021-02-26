Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?

26.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:01
Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Balıkesir koronavirüs yasakları ne? Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?

BALIKESİR'DE YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verildi.Alınan karara göre, apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak. Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:01:29. #1.14#
title