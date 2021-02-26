Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Balıkesir koronavirüs yasakları ne? Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Balıkesir'de yapılan kısıtlamalar neler? Balıkesir koronavirüs yasakları ne?

BALIKESİR'DE YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verildi.Alınan karara göre, apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak. Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.