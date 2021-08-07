Balıkesir'de yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi

Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir'de de yangınlara karşı alınan tedbirlerin arttırıldı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir'de de yangınlara karşı alınan tedbirlerin arttırıldı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler, hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilde yangınların meydana gelmesi üzerine daha kapsamlı olarak hayata geçirildi. Bu çerçevede 30 Temmuz itibariyle bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklanırken 3 Ağustos'tan itibaren izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla yangınlara yönelik hazırlıklar tekrar gözden geçirildi, kurumlar arasında en ileri düzeyde koordinasyon sağlandı. Yangın Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıda sorumlu kuruluşlar arasında uygulamalı olarak iş bölümü ve yangın anında yapılacak müdahale şekilleri ele alınarak herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken çalışmalar belirlendi.

Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, orman teşkilatı ve kolluk birimlerinin katıldığı ikinci toplantıda ise yangına müdahale konusunda il genelinde en üst düzeyde koordinasyon çalışması yapıldı. Balıkesir Valiliği tarafından ilde görevli bütün kuruluşların elinde bulunan arazöz ve iş makinelerinin tespitinin yapıldı, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makinelerinin de envanteri hazırlatıldı.

Geçen hafta Vali Hasan Şıldak başkanlığında Edremit'te yapılan toplantıda özellikle Kazdağları'na yönelik tedbirler, hazırlık çalışmaları ve planlamalar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Bölgede bulunan orman, milli parklar, itfaiye ve jandarma birimlerini ziyaret ederek incelemede bulunan Şıldak, hazırlıkları yerinde görerek personel ile görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmaları duyuran ve bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını beklediklerini belirten Şıldak, bazı kırsal mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi.

Alınan tedbirler çerçevesinde orman alanlarına ve milli park girişlerine uyarı afişleri yerleştirilirken, il genelinde önleyici faaliyetler de yoğunlaştırıldı. Orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye çalışması düzenleyen jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de Kazdağları'nda görevlendirildi. Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarmanın, ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor.

Alınan tedbirler ve il düzeyinde oluşan yüksek farkındalığın vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandığı, valilik koordinasyonunda son iki hafta içerisinde yürütülen yoğun önlem çalışmalarının, il genelinde kurumlarda ve vatandaşlarda büyük bir duyarlılık oluşturduğu görüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler