Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de yangın var mı? Balıkesir'de devam eden yangın var mı? Balıkesir yangın son dakika
Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de yangın var mı? Balıkesir'de devam eden yangın var mı? Balıkesir yangın son dakika
Son dönemde artan ve ülkemizin ciğerlerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Birçok kişi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili olarak arama yapmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen şehirler arasında Balıkesir yer almakta. Balıkesir'de yangın olup, olmadığı ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarının devam edip, etmediği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
BALIKESİR'DE YANGIN VAR MI?
Balıkesir'de yangın olup, olmadığı en çok merak edilen konular arasında. Balıkesir'de şuan için yangın olduğu ile ilgili resmi bir bilgi ya da açıklama bulunmamakta.
BALIKESİR'DE DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Şeyma Girgin, tarlaları yakınında çıkan dumanı fark etmesi ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangın başlamadan söndürüldü. Balıkesir'de şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.