Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de yangın var mı? Balıkesir'de devam eden yangın var mı? Balıkesir yangın son dakika

Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de yangın var mı? Balıkesir'de devam eden yangın var mı? Balıkesir yangın son dakika