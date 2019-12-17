Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haber

Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

17.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:18
Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

'in ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.


Orta Mahalle'deki evde yaşayan 'den (68) bir süre alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Eve geldiklerinde Özdemir'i yerde hareketsiz halde bulan ekipler, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Özdemir'in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler