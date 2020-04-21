Balıkesir'de "WhatsApp ekmek hattı" aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı
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Balıkesir, Esmeray, Karesi, Güncel

Balıkesir'de "WhatsApp ekmek hattı" aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı

Balıkesir Fırıncılar Odasınca kurulan "WhatsApp ekmek hattı"na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi.

21.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:26
Balıkesir'de

Balıkesir Fırıncılar Odasınca kurulan "WhatsApp ekmek hattı"na 5 günde 20 bin kişiden talep geldi.

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyanlar ile 60 yaş ve üstü, 20 yaş altı bireylerin ekmek ihtiyacını hızlıca karşılamak için 5 gün önce kurulan hat ilgi gördü.

Oluşturulan "0505 259 85 75" numaralı WhatsApp hattına özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda talep arttı. Bu hatta gönderilen adres ve konum bilgilerine göre 120 fırıncı tarafından bireylere ekmekleri teslim edildi.

Kentin merkez ilçeleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sadece hafta sonunda 5 bin ekmek talep etti. Hat aracılığıyla 5 günde 20 bin kişiye 60 bin ekmek ulaştırıldı.

"Askıda ekmek uygulaması araçta devam ediyor"

Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi.

Tunç, bu sayede ekmek alınması için sosyal izolasyonun ihlal edilmesine gerek kalmadığını belirterek bu temel ihtiyacın bireylerin kapısına kadar ulaştırıldığını dile getirdi.

Hatta en fazla çağrının geçen pazar günü geldiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Bizim bir ticari kazanç beklentimiz yok. Önemli olan böyle günlerde hassas davranarak vatandaşlarımızın temel gıdasına ulaşmasını sağlamaktır. Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz 'askıda ekmek' kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımız araçlara gelerek ekmeklerini ücretsiz alabiliyor."

81 yaşındaki Sabiha teyzeden teşekkür

Bu hattan faydalananlardan biri de Karesi ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Sabiha Esmeray oldu.

Yaptıkları telefon konuşmasında annesinin ekmek ihtiyacını öğrenen Almanya'da yaşayan Mehmet Esmeray, durumu Balıkesir'deki arkadaşına iletti. Arkadaşının verdiği bilgi üzerine WhatsApp hattı aracılığıyla ekmek talebinde bulunuldu.

Sabiha Esmeray'ın adres bilgilerini alan Oda Başkanı Niyazi Tunç, ekmeği yaşlı kadının evine getirerek oğlu Mehmet Esmeray'ı bilgilendirdi.

Esmeray, ekmeği getirenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Kim getirip, yolladıysa Allah hepsinden razı olsun. Bundan daha iyi ne olsun?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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