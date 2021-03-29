Balıkesir'de vatandaşların bulduğu nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru doğal ortamına salındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru doğal ortamına salındı.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından Değirmen Boğazı Tabiat Parkı mevkisinde bulunan ağaç yediuyuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kontrol ve muayenesi Balıkesir Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan ağaç yediuyuru, herhangi bir probleminin olmadığının görülmesi üzerine yetkililerce doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya