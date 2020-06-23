Balıkesir'de vatandaşlar yaya geçidi konusunda bilgilendirildi
Balıkesir'de trafik polisleri tarafından vatandaşlara yaya geçidi konusunda bilgi verildi.
23.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:56
Balıkesir'de trafik polisleri tarafından vatandaşlara yaya geçidi konusunda bilgi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaya geçitlerinde bilgilendirme etkinliği düzenledi.
Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında yapılan etkinlikte, üzerinde "trafik polisi" yazan maskotlar da yer aldı.
Ekipler, vatandaşları geçiş üstünlüğü, trafik ışıklarının dikkate alınması konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: AA