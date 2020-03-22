Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek - Haber
Balıkesir, Yaşam

Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:45
Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının kararının ardından Balıkesir Valiliği bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilerek, bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını başlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için il merkezi ve ilçelerde görev yapacak şekilde yapılandırıldı.

Ekipler görev başında

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için valilik, kaymakamlıklar gereken desteği sağlamaya başladılar.

Vali Ersin Yazıcı, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduklarını bildirdi.

Balıkesir'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Bilindiği üzere korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var" ifadelerini kullanarak, Balıkesirli hemşehrilerine çağrıda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haber
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haber
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor Haber
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Muhterem Nur Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 16:01:37. #1.15#
title