Balıkesir'de vaka sayısında düşüş olmadığı açıklandı
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Balıkesir'de vaka sayısında düşüş olmadığı açıklandı

14.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:23
Balıkesir'de vaka sayısında düşüş olmadığı açıklandı

Balıkesir'de Korona virüs dolayısıyla yaşanan pozitif vaka sayılarında yaşanan yükselişin alınan tüm tedbirlere rağmen henüz düşüş eğilimi göstermediği açıklandı.

Balıkesir'de Korona virüs dolayısıyla yaşanan pozitif vaka sayılarında yaşanan yükselişin alınan tüm tedbirlere rağmen henüz düşüş eğilimi göstermediği açıklandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak haftanın ilk gününde sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla vatandaşlara seslendi. Korona virüs dolayısıyla yaşanan pozitif vaka sayılarında yaşanan yükselişin henüz düşüş eğilimi göstermemesiyle uyarı ve hatırlatmalarını sıklaştıran Vali Şıldak herkesin yürütülen mücadeleye destek vermeye devam etmesini istedi.

Her fırsatta dile getirdiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymada samimiyetin önemini belirten Vali Şıldak mesajında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtti. Sabır ve duyarlılıkla kurallara uyarak mücadelede başarı sağlanacağını söyleyen Vali Şıldak bugünkü paylaşımında, "Sağlıklı ve hayırlı bir hafta diliyorum. İlimizde vaka sayılarında henüz bir azalış sağlayamadık! Her bir vatandaşımızın kurallara tam olarak uyarak yürütülen mücadeleye destek vermesine ihtiyacımız var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım! Balıkesir sabır ve duyarlılıkla hep birlikte başaracak" diyerek herkese sağlıklı haftalar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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