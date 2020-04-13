Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.A. adlı şüphelinin, İzmir'in Dikili ilçesinden uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde satış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.A.'nın kullandığı motosikleti Altınova Mahallesi Madra yol emniyet ve kontrol noktasında durdurdu. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, satışa hazır halde fişek tabir edilen 48 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde, A.K.'nin aracından 730 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA