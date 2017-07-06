Balıkesir'de Uyuşturucuyla Mücadele

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Erdek ilçesinde polis ekipleri, N.K. (22) ve Ü.Ö'nün (27) üzerinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin üstlerinde 13, ikamet adreslerinde ise satışa hazır 27 fişek bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi.



Şüpheliler sorgularının yapılması için emniyete götürüldü.