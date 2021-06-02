Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
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Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Vali Hasan Şıldak, 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 2 bin 134 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

Balıkesir'de 2021 yılının ilk beş ayında il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Hasan Şıldak emniyet ve jandarma tarafından 33 planlı operasyon yapıldığını ve 2 bin 134 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Şıldak'ın verdiği bilgiye göre 01.01.2021-31.05.2021 tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı açıklandı. Bu açıklamaya göre 2021 ilk 5 ayında 3 kilo 106 gram bonzai, 10 kilo 547 gram esrar, 20 gram eroin, 4 kilo 810 gram skunk, 5 kilo 519 gram metamfetamin, 132 bin 701 adet ecza hapı ve 2 bin 804 kök kenevir ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Vali Şıldak, "Bu mücadeleyi hem sokakta polisiye tedbirlerle hem de sosyal bir problem, bir sağlık sorunu olarak kabul ederek bu alanda uyguladığımız 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi ile kapsamlı olarak sürdürüyoruz. Bu zehrin ticaretini yaparak insanlarımızın hayatını karartan zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz satıcılarla ve bu işin tacirleriyle amansız bir mücadele içinde. Vatandaşlarımızdan da çevrelerinde, yakınlarında bağımlılık yapan maddeleri kullanan kişilere karşı duyarlı olmalarını, onları bu hastalıktan kurtarmak için girişimlerde bulunmalarını istiyoruz. Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen bütün vatandaşlarımızı kucaklamaya hazır bekliyor. Bu mücadelede toplum olarak hep birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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