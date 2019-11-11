Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Haberler » Güncel » Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama - Haber

Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama

BALIKESİR'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 55 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:06
Balıkesir'de uyuşturucuya 6 tutuklama

'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 36 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 149,36 gram esrar, 8,68 gram bonzai, 1032 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ile 12 ecstasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest kaldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonların aralıksız olarak süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et