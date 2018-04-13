Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burhaniye ve Havran'da "uyuşturucu imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı" suçlarını örgütlü işledikleri değerlendirilenlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar M.E, Ü.K, C.K, N.K, A.B, M.E, N.K, C.K, Ş.K, H.Ç. ve T.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 7 kilo 260 gram esrar, bir kilo 507 gram kenevir tohumu, 28 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 5 av tüfeği, 49 av tüfeği fişeği, muşta, 2 sikke ile bin 400 lira ele geçirildi.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.